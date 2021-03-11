Подросток из Великого Устюга за рулём авто пытался скрыться от преследовавших его полицейских

Полицейские задержали несовершеннолетнего жителя Великого Устюга, который управлял автомобилем и пытался скрыться от преследования.

Сотрудники ГИБДД заметили «Вольво», двигавшийся с нарушением ПДД на улице Транспортной в Великом Устюге. Проигнорировав требования об остановке, водитель попытался скрыться. Погоня закончилась уже в Архангельской области. Машина остановилась на заправке в посёлке Приводино.

«Воспользовавшись моментом, Алексей Стариков побежал в сторону легковушки, чтобы задержать нарушителя. Заметив полицейского, водитель резко начинал движение задним ходом и, выкрутив руль вправо, передней частью своего авто сбил госавтоинспектора. От удара полицейский упал на снежный отвал. Встав и вновь подбежав к иномарке, сотрудник ДПС на ходу вытащил водителя из-за руля. Им оказался 17-летний житель г. Великий Устюг», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По фактам вождения без прав и управления автомобилем, не зарегистрированном в установленном порядке на задержанного составили протоколы. Потерпевшему назначено лечение. Материалы по факту наезда на него будут переданы в следственные органы.