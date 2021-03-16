В Вытегре за получение взяток осудили двух экс-сотрудников лесничества

60-летний мужчина и 40-летняя женщина, бывшие сотрудники районного лесничества, предстали перед судом в Вытегре. Они признаны виновными, в зависимости от роли каждого, в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.5 ст. 290 и ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, оба фигуранта дела занимали должности старших специалистов Вытегорского территориального отдела государственного лесничества. В сентябре 2019 года они получили взятку в размере 15 тысяч рублей за оформление акта несоответствия данных государственного реестра натурному обследованию в отношении лесных насаждений в трех выделах лесничества.

— Кроме того, в октябре 2019 года обвиняемый-мужчина получил взятку в виде денег в размере 22,5 тыс. рублей за заведомо недостоверный расчет при таксации лесосеки, что позволяло скрывать заготовку древесины свыше установленной нормы, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы в колонии строго режима, его также лишили права занимать государственные и муниципальные должности сроком на восемь лет, с конфискацией 30 тыс. рублей. Женщину осудили к двум годам лишения свободы условно, с лишением права занимать государственные и муниципальные должности сроком пять лет, с конфискацией 7,5 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее NewsVo сообщал, что бывшего специалиста Вытегорского лесничества признали виновным в мелком взяточничестве и служебном подлоге. Он пошел на это, чтобы «оказать услугу» бизнесмену, желавшему приобрести здесь лес. Дело слушалось в Вытегорском районном суде. Суд установил, что, будучи старшим специалистом лесничества второго разряда, мужчина получил 10 тысяч рублей взятки за незаконные действия — «производство работ по отводу лесосеки и оказание помощи в подготовке документов, необходимых для последующего заключения договора купли-продажи лесных насаждений». Подсудимый вину в совершении преступлений не признал, но при этом отказался от дачи показаний.

В качестве наказания бывшему специалисту лесничества назначили один год исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.