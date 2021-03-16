В Вытегре за получение взяток осудили двух экс-сотрудников лесничества

16.03.2021 [Общество]

60-летний мужчина и 40-летняя женщина, бывшие сотрудники районного лесничества, предстали перед судом в Вытегре. Они признаны виновными, в зависимости от роли каждого, в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.5 ст. 290 и ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки  группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, оба фигуранта дела занимали должности старших специалистов Вытегорского территориального отдела государственного лесничества. В сентябре 2019 года они получили взятку в размере 15 тысяч рублей за оформление акта несоответствия данных государственного реестра натурному обследованию в отношении лесных насаждений в трех выделах лесничества.

— Кроме того, в октябре 2019 года обвиняемый-мужчина получил взятку в виде денег в размере 22,5 тыс. рублей за заведомо недостоверный расчет при таксации лесосеки, что позволяло скрывать заготовку древесины свыше установленной нормы, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы в колонии строго режима, его также лишили права занимать государственные и муниципальные должности сроком на восемь лет, с конфискацией 30 тыс. рублей. Женщину осудили к двум годам лишения свободы условно, с лишением права занимать государственные и муниципальные должности сроком пять лет, с конфискацией 7,5 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее NewsVo сообщал, что бывшего специалиста Вытегорского лесничества признали виновным в мелком взяточничестве и служебном подлоге. Он пошел на это, чтобы «оказать услугу» бизнесмену, желавшему приобрести здесь лес. Дело слушалось в Вытегорском районном суде. Суд установил, что, будучи старшим специалистом лесничества второго разряда, мужчина получил 10 тысяч рублей взятки за незаконные действия — «производство работ по отводу лесосеки и оказание помощи в подготовке документов, необходимых для последующего заключения договора купли-продажи лесных насаждений». Подсудимый вину в совершении преступлений не признал, но при этом отказался от дачи показаний. 

В качестве наказания бывшему специалисту лесничества назначили один год исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.

Тэги: взятки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде нашли водителя, который выложил в соцсеть фото авто на бульваре Пирогова
В Вологде осудили акушеров-гинекологов, по вине которых ребенок умер в утробе матери
Заммэра Вологды Вадим Цепа покидает свой пост
«Сдохни или умри»: в сети появились фото отделения нефрологии Вологодской областной больницы
Прокурор запросил для фигурантов дела о мошенничестве при строительстве развязки в Вологде от 5 до 8 лет колонии
Экс-директор Вологодской филармонии Ольга Васильева возглавила областную детскую библиотеку
Преподаватель из Вологды одержала победу в телевикторине «Своя игра»
Мужчина в форме газовика применил силу к девушке, которая пыталась выгнать его из квартиры в Вологде
В ночь на 10 марта в Вологде был побит температурный рекорд 1955 года
Обвиняемые в хищении автобусов вологодского «ТрансОйла» уверены, что их подставили, и просят возбудить другое уголовное дело

Последние новости

Череповецкий «Алмаз» завершил свое выступление в плей-офф Молодежной хоккейной лиги

Впервые с 2010 года команда не одержала ни одной победы в плей-офф

67
0

Пьяный мужчина устроил дебош на станции скорой помощи в посёлке Молочное

Он заявил, что у него нет денег, чтобы уехать домой в Куркино. Медики вызвали росгвардейцев, которые увезли его в Вологду и составили на него протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

146
0

Вологжанка получила пять суток ареста за кражу креветок из супермаркета

С 1 января по 10 февраля она несколько раз выносила их из магазина без оплаты. Кроме того, в один из дней она украла куриные наггетсы и пекинский салат.

225
0

В Череповце подросток за рулём авто пытался скрыться от полицейских

Когда машина застряла в сугробе, он попробовал убежать, но был задержан

265
0

Арт-объект «Овечку-Череповечку» хотят установить в Череповце

Если такая идея наберёт достаточное количество голосов, то объект установят на средства Фонда президентских грантов

189
0

В Вологде на лестничной площадке дома убили женщину

Трагедия произошла в минувшие выходные в доме №18Г по улице Конева

1811
0

8 марта пьяная череповчанка кричала в подъезде, что хочет сдать дочерей в детдом

Суд оштрафовал её на 500 рублей за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения

356
0

Выставка необычных геологических образований откроется в Вологде 20 марта

 «Осколки каменной летописи» покажет Вологодский музей-заповедник

238
0

Череповчанин купил поддельный больничный, чтобы его не уволили за прогул

В итоге его всё-таки уволили, а суд назначил ему наказание в виде четырёх месяцев ограничения свободы

306
0

ГИБДД предложила убрать два пешеходных перехода в Вологде

Речь идет о «зебрах» у дома № 3 по улице Чехова и на перекрестке улиц Герцена и Первомайской

819
0

Двое пьяных череповчан устроили скандал в кафе

Прибывшим на место росгвардейцам они обещали устроить проблемы в службе

319
0

100 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

115 человек выздоровели, еще три умерли

323
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкий «Алмаз» завершил свое выступление в плей-офф Молодежной хоккейной лиги
Пьяный мужчина устроил дебош на станции скорой помощи в посёлке Молочное
Вологжанка получила пять суток ареста за кражу креветок из супермаркета
В Череповце подросток за рулём авто пытался скрыться от полицейских
В Вытегре за получение взяток осудили двух экс-сотрудников лесничества
Арт-объект «Овечку-Череповечку» хотят установить в Череповце
В Вологде на лестничной площадке дома убили женщину
 
12.03.2021 [Общество]

Обвиняемые в хищении автобусов вологодского «ТрансОйла» уверены, что их подставили, и просят возбудить другое уголовное дело

1999
0
16.03.2021 [БлогоVO]

Альбер Тома (министр вооружения Французской Республики) на платформе железнодорожного вокзала в Вологде, май 1917 года

78
0
11.03.2021 [Обзор Прессы]

«Предложите детям нарисовать поэму»: как сделать уроки литературы интерактивными

678
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика