Суд вынес приговор главному фигуранту дела о коррупции в Вытегорском лесничестве

14.08.2020 [Происшествия]

Бывшего специалиста Вытегорского лесничества признали виновным в мелком взяточничестве и служебном подлоге. Он пошел на это, чтобы «оказать услугу» бизнесмену, желавшему приобрести здесь лес. Дело слушалось в Вытегорском районном суде.

Суд установил, что, будучи старшим специалистом лесничества второго разряда, мужчина получил 10 тысяч рублей взятки за незаконные действия — «производство работ по отводу лесосеки и оказание помощи в подготовке документов, необходимых для последующего заключения договора купли-продажи лесных насаждений». Подсудимый вину в совершении преступлений не признал, но при этом отказался от дачи показаний.

В качестве наказания бывшему специалисту лесничества назначили один год исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее по этому же делу в качестве подсудимых выступали директор и начальник участка Вытегорского лесхоза. Им вменяли службеные подлоги. Фигуранты пошли на махинации, чтобы избежать конфликта со специалистом лесничества.

По версии следствия, осенью 2019 года директор Вытегорского лесхоза подписал характеристику лесных насаждений, возможных для заготовки древесины по договорам купли-продажи площадью 20,3 га, объемом 4170 куб. м. При этом работы по отводу лесосеки фактически его подчиненными не производились. В свою очередь, начальник Вытегорского лесохозяйственного участка подписал акт выполненных работ по государственному заданию, содержащий заведомо ложные для него сведения о факте приемки и проведении указанных работ по отводу лесосек.

В итоге угловное дело в отношении директора и начальника участка Вытегорского лесхоза прекратили по нереабилитирующим основаниям и назначили им судебные штрафы, писал NewsVo.

Тэги: лес, взяточничество

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Начальника департамента культуры Вологодской области подозревают в крупном мошенничестве
Экотехнопарк построят в Вологодской области в 200 км от Шиеса
20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
14 новых случаев коронавируса выявили в Вологде за сутки
В Вологде выявили повторные случаи заражения людей COVID-19
Три человека получили травмы в ДТП в Вологодском районе
Из бюджета Вологодской области решили потратить более 100 тысяч рублей на покупку стола
Вспышка коронавируса произошла в психоневрологическом интернате Череповца
Еще 31 заболевшего коронавирусом выявили в Вологодской области
«Остаться в живых»: образовательные центры Вологодской области просят губернатора разрешить работать
13.08.2020 [Общество]

Вспышка коронавируса произошла в психоневрологическом интернате Череповца

3360
0
14.08.2020 [Общество]

Суточное число выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших в Вологодской области

690
0
12.08.2020 [Общество]

Первую партию вакцины от коронавируса выпустят в России в течение двух недель

1433
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодская область получит почти 100 млн федеральных рублей на помощь медучреждениям
Директор мусоросортировки под Грязовцем назвал объемы подходящих для вторичной переработки отходов
Дорогу до Гледенского монастыря отремонтируют до конца года
Вологодский фермер взял на работу школьников во время карантина
Суд вынес приговор главному фигуранту дела о коррупции в Вытегорском лесничестве
Истинное место захоронения поэта Батюшкова оказалось «где-то под деревом» в Прилуках
10 млн рублей выделят на создание модельной библиотеки в Тотьме
 
13.08.2020 [Экономика]

Золотая жила. Как энергетики выкачивают из бизнеса миллионы за сорванные пломбы

1459
0
14.08.2020 [БлогоVO]

На ремонт школы № 29 компания «ФосАгро» выделила в этом году 15 миллионов рублей

129
0
12.08.2020 [Обзор Прессы]

Все говорят, что в Москве снова введут карантин в сентябре

37604
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика