Суд вынес приговор главному фигуранту дела о коррупции в Вытегорском лесничестве

Бывшего специалиста Вытегорского лесничества признали виновным в мелком взяточничестве и служебном подлоге. Он пошел на это, чтобы «оказать услугу» бизнесмену, желавшему приобрести здесь лес. Дело слушалось в Вытегорском районном суде.

Суд установил, что, будучи старшим специалистом лесничества второго разряда, мужчина получил 10 тысяч рублей взятки за незаконные действия — «производство работ по отводу лесосеки и оказание помощи в подготовке документов, необходимых для последующего заключения договора купли-продажи лесных насаждений». Подсудимый вину в совершении преступлений не признал, но при этом отказался от дачи показаний.

В качестве наказания бывшему специалисту лесничества назначили один год исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее по этому же делу в качестве подсудимых выступали директор и начальник участка Вытегорского лесхоза. Им вменяли службеные подлоги. Фигуранты пошли на махинации, чтобы избежать конфликта со специалистом лесничества.

По версии следствия, осенью 2019 года директор Вытегорского лесхоза подписал характеристику лесных насаждений, возможных для заготовки древесины по договорам купли-продажи площадью 20,3 га, объемом 4170 куб. м. При этом работы по отводу лесосеки фактически его подчиненными не производились. В свою очередь, начальник Вытегорского лесохозяйственного участка подписал акт выполненных работ по государственному заданию, содержащий заведомо ложные для него сведения о факте приемки и проведении указанных работ по отводу лесосек.

В итоге угловное дело в отношении директора и начальника участка Вытегорского лесхоза прекратили по нереабилитирующим основаниям и назначили им судебные штрафы, писал NewsVo.