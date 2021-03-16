Арт-объект «Овечку-Череповечку» хотят установить в Череповце

В Череповце могут установить арт-объект «Череповечка». Голосование за этот проект идёт сейчас на сайте Всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей «Культурный след». В рамках этого проекта любой человек может предложить идею арт-объекта в своем городе. И если идея наберёт достаточное количество голосов, то она будет реализована за счёт средств Фонда президентских грантов.

Череповечка – это такая овечка, один из символов Череповца, разработанный специалистами медиацентра.

Ранее NewsVo рассказывал, что благотворительный фонд «Дорога к дому» выпустил несколько серий мультфильма про Череповечку. Пять коротких видеороликов в игровой форме рассказывают детям о правилах безопасного поведения.

Если вам нравится этот персонаж и идея установить арт-объект с его изображением в городе металлургов, то вы можете проголосовать за проект на сайте «Культурный след» по ссылке.

Напомним, что сейчас на сайте «Культурного следа» заявлены четыре идеи арт-объектов от Вологодской области: «Тендряковская скамейка», «Череповечка», а также «Памятник затопленным деревням «Рыбинского моря» и скульптура врача Василия Лебедева, основателя санатория «Новый источник».

Голосование продлится до 20 марта.

