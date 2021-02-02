Мультфильм про овечку Череповечку создали в Череповце

02.02.2021 [Культура]

Серию анимационных мультфильмов про овечку Череповечку начали создавать в Череповце. На данный момент это пять коротких видеороликов, которые в игровой форме рассказывают детям о правилах безопасного поведения. В создании мультфильма приняли участие психологи благотворительного фонда «Дорога к дому».

– Фонд «Дорога к дому» уже пятнадцать лет просвещает родителей, мы проводим мероприятия, публикуем статьи в газетах, распространяем по школам буклеты, но чувствуем, что это не всегда подходящий формат, – рассказала NewsVo Валентина Сазонова, руководитель направления по связям с общественностью и СМИ благотворительного фонда «Дорога к дому». – Надеемся, что формат мультфильма детям подойдёт больше. Есть, например, такой мультфильм «Летающие звери», героев которого отрисовывали онкобольные дети. В этом мультфильме информация тоже как для родителей, так и для детей. И на примере этого мультфильма, по отзывам людей, мы видели, что этот формат работает очень хорошо.

Герой мультфильма – Череповечка – разработана специалистами медиацентра и является одним из символов города Череповца.

– В прошлом году, когда руководство фонда встречалось с представителями медиацентра, чтобы обсудить планы о просвещении родителей, мы предложили идею создания коротких мультфильмов и нам подсказали, что уже как раз есть готовый персонаж – Череповечка, – говорит Валентина Сазонова. 

Сейчас созданы пять серий мультфильма «Истории Череповечки». В них обыгрываются проблемные для детей ситуации на темы: знакомство, уборка, ссора, обещания и помощь. Каждый раз в затруднительной ситуации малышу помогает овечка Череповечка.

«Череповечка» – совместный проект Благотворительного фонда «Дорога к дому» компании «Северсталь», ООО «Медиа-Центр», телестанции «Канал 12».

Предлагаем вашему вниманию вышедшие пять серий мультфильма.

 

 

 

 

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