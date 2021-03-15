Ушел из жизни Семён Ивенский, создатель Вологодской областной картинной галереи

5 марта ушел из жизни Семён Георгиевич Ивенский, создатель Вологодской областной картинной галереи, доктор наук, искусствовед, теоретик исследователь искусства книжного знака, художник, график. Об этом 15 марта на своей странице в социальной сети сообщила его дочь Анна.

Семёну Георгиевичу в этом году должно было исполниться 97 лет. Последние годы он жил в Израиле в кибуце, куда репатриировался в 1996 году, а затем там же, в доме престарелых.

Семён Ивенский родился в 1924 году в Москве. Его родителей репрессировали, поэтому детство Семёна прошло в интернате. Во время Великой Отечественной войны был в эвакуации на Урале, работал на танковом заводе в Нижнем Тагиле. В 1953 году окончил факультет теории и истории искусства Института имени Репина в Ленинграде.

В 1952 году в Вологде была создана областная картинная галерея. Осенью 1953 года директором галереи становится выпускник художественного института, искусствовед Семен Ивенский. Картинной галереей в Вологде Ивенский руководил 20 лет, с 1953 по 1973 год.

– С первых лет работы в Вологде Ивенский активно формирует музейную коллекцию, организует крупные проекты – вологжане постарше помнят выставки из коллекций Эрмитажа и Русского музея. В 1962 году в Вологде проходит первая выставка экслибриса. Хорошее академическое образование, независимость суждений и способность улавливать веяния времени были отличительными качествами Семёна Ивенского. Он один из первых директоров провинциальных музеев устанавливает контакты с художниками Восточной Германии – благодаря ему в Вологде увидели работы немецкого графика Вернера Клемке. Кандидат искусствоведения Ивенский не имел никаких официальных наград, но связи в искусствоведческих кругах и авторитет Ивенского были поистине всемирными. Как рассказал нынешний директор ВОКГ Владимир Воропанов, начавший работать в галерее в 1976 году, письма на имя Ивенского приходили в Вологду буквально со всего света еще много лет спустя после его ухода с поста руководителя музея, – рассказывает о Ивенском cultinfo.ru. – Рядом с Семёном Ивенским выросла целая плеяда талантливых художников-графиков. С его подачи начинают заниматься экслибрисом и становятся мастерами малой формы супруги Генриетта и Николай Бурмагины, Владислав Сергеев, Анатолий Наговицын. Удачно воспользовавшись периодом экслибрисного бума 60-х, Ивенский собрал богатейшую коллекцию европейского, русского и советского экслибриса. Его научные изыскания создали ту основу, которая получила развитие в трудах других вологодских искусствоведов и сделала Вологду в последние годы местом проведения Всероссийских конгрессов экслибриса. В 2016 году в Вологде состоится XXXVI Всемирный конгресс экслибриса FISAE.

Кандидат искусствоведения с 1974 года. Член Союза художников СССР с 1978 года. Как художник работал в жанре лирического ландшафтного пейзажа, занимался экслибрисом.

Участник областных, региональных художественных выставок с 1955. Персональные выставки произведений: Тула (1968), Ярославль (1984, 1990); Израиль, Хайфа (1999).

Произведения художника находятся в коллекциях ВОКГ, ВГИАХМЗ, ЯХМ, Тюменской областной картинной галереи, в частных собраниях в России и за рубежом.

Автор десятков научных статей, а также нескольких монографий, посвящённых российским живописцам и мастерам экслибриса. С 1960-х годов публиковал статьи по искусству экслибрисов.

