В Шекснинском районе полицейские искали двух не вернувшихся с прогулки детей

Двух братьев пяти и семи лет искали 11 марта в деревне Нифантово Шекснинского района. Как сообщает районный отдел МВД, в полицию обратилась тетя пропавших.

Женщина рассказала, что ее племянники днем вместе отправились на прогулку и не вернулись.

— Сотрудники полиции сразу же выехали по данному сообщению в Нифантово, где начали поиски пропавших ребят. Около 00:00 дети были найдены у друга семьи заявительницы. В настоящее время дети переданы в Шекснинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Альтаир», — говорится в сообщении ОМВД России по Шекснинскому району.

Ранее NewsVo сообщал, что в Усть-Кубинском районе девочка ушла из дома вместе с котенком. Семилетний ребенок хотел пешком добраться до бабушки, которая живет в 60 километрах, потому что мама выпивала вместе с гостями.