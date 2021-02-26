В Усть-Кубинском районе девочка отправилась пешком к бабушке, живущей в 60 километрах

В Усть-Кубинском районе девочка ушла из дома вместе с котенком. Семилетний ребенок хотел пешком добраться до бабушки, которая живет в 60 километрах.

Как пишет газета «Сельская новь», в тот день на улице было минус 20 градусов. В двух километрах от населенного пункта на дороге девочку заметил автомобилист, он отвез ребенка в отделение полиции.

— Ребенок рассказал представителям органов профилактики, что дома плохо и что боится друзей матери. Ситуацию рассмотрели на комиссии по делам несовершеннолетних, выяснилось, что мать нередко выпивает. Было решено поставить семью на профилактический контроль, — пишет издание.

Кроме того, мать привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Женщина заверила членов комиссии, что исправится и займется воспитанием ребенка.

Ранее NewsVo сообщал, что на прошлой неделе в Череповце полицейским пришлось искать шестилетнего мальчика, который без ведома родителей ушел из двора дома. Ребенок пешком преодолел большое расстояние, чтобы увидеть бабушку.