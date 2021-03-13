Состояние владельца «Северстали» Алексея Мордашова впервые достигло 30 млрд долларов

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов стал вторым в истории после Владимира Потанина российским бизнесменом, чье состояние оценивается в 30 млрд долларов. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, акции «Северстали» на Московской бирже в пятницу обновили исторический максимум. В ходе торгов их стоимость на пике достигала 1414,4 рубля — это на 4,2% выше цены закрытия предыдущих торгов.

— Бумаги компании приближались к максимуму и в начале месяца, но 4 марта резко упали на 3%, к 9 марта опустились до отметки 1315,6 рубля. Отскакивать они начали перед днем инвестора, который компания провела 11 марта, — пишет Forbes.

Эксперты считают, что на рост акций «Северстали» повлиял отказ компании от строительства завода по выпуску сварных труб нефтяного сортамента (OCTG) в Сургутском районе. Компания планировала реализовать проект вместе с итальянской Tenaris, инвестиции оценивались в 240 $ млн.

Ранее NewsVo сообщал, что Мордашов в феврале возглавил рейтинг российских миллиардеров по версии Forbes Real-Time.