Алексей Мордашов возглавил рейтинг самых богатых людей России

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров по версии Forbes Real-Time. Состояние бизнесмена на данный момент оценивается в 29,2 миллиарда долларов. Это 49 место среди богатейших людей планеты.

На втором месте в рейтинге совладелец «Норникеля» Владимир Потанин с 29 миллиардами долларов, на третьем — владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с 26,3 миллиардами долларов.

Ранее NewsVo сообщал, что в январе Мордашов, отвечая на вопрос модератора на Гайдаровском форуме, заявил, что экономическая изоляция может обернуться для России полной катастрофой.