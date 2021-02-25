Алексей Мордашов возглавил рейтинг самых богатых людей России

25.02.2021 [Экономика]

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров по версии Forbes Real-Time. Состояние бизнесмена на данный момент оценивается в 29,2 миллиарда долларов. Это 49 место среди богатейших людей планеты.

На втором месте в рейтинге совладелец «Норникеля» Владимир Потанин с 29 миллиардами долларов, на третьем — владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с 26,3 миллиардами долларов.

Ранее NewsVo сообщал, что в январе Мордашов, отвечая на вопрос модератора на Гайдаровском форуме, заявил, что экономическая изоляция может обернуться для России полной катастрофой. 

 

Тэги: Мордашов

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