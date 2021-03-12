Андрей Разин еще на два года останется главным тренером хоккейного клуба «Северсталь»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин продлил контракт с командой ещё на два года, об этом сообщает пресс-служба череповецкого хоккейного клуба.

— Игры плей-офф, в которых «Северсталь» билась до последней секунды, стали одними из самых ярких в прошедшем сезоне. Видно, что у нашей команды есть характер и воля к победе.

Поэтому уже сейчас мы начали подготовку к следующему сезону, в котором надеемся увидеть в прежнем составе тренерский штаб и большинство игроков сезона 2020/2021, - написал в соцсети мэр города Вадим Германов.

Разин работает в «Северстали» с 2018 года.

Как ранее сообщал NewsVo, в этом сезоне команда в первые за три года вышла в 1/8 финала Кубка Гагарина, где уступила в серии с московским «Динамо» (1-4).