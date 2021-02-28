Череповецкая «Северсталь» на шестом месте Западной конференции КХЛ

Череповецкая «Северсталь» заняла шестое место Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, и в первом раунде плей-офф сыграет против московского «Динамо». Это стало известно после того, как «металлурги» в последнем матче Регулярного чемпионата в гостях обыграли ХК «Сочи» со счетом 4:2. А главный конкурент череповчан за шестую строчку, минское «Динамо», в Питере уступило СКА со счетом 2:4.

«Северсталь» набрала 68 очков в шестидесяти матчах. В 1/8 финала Кубка Гагарина, она же четвертьфинал Западной конференции, череповчане сыграют с московским «Динамо», за которое сейчас выступают бывшие воспитанники и игроки череповецкого клуба, Вадим Шипачёв и Дмитрий Кагарлицкий. Серия продлится до четырех побед. Две первых игры, 2 и 4 марта, команды сыграют в Москве. 6 и 8 марта игры пройдут в Череповце. Далее, если понадобятся, игры будут проходить через день, 10, 12 и 14 марта, Москва - Череповец - Москва.