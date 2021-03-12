Передвижная лаборатория мониторинга качества воздуха заработала в Череповце

Передвижная лаборатория мониторинга атмосферного воздуха появилась в Череповце.

— Оборудование на базе автомобиля «Форд Транзит» приобретено по федеральной программе «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Такая машина в нашем городе появилась впервые и будет работать в Череповецком гидрометеобюро. Она позволит оперативно проверить качество воздуха и установить факт загрязнения, - сообщил в соцсети мэр города Вадим Германов.

На отбор проб уходит 20 минут, первые результаты анализа видны почти сразу. В лаборатории есть погодная станция, оборудование для отбора проб и автоматические газоанализаторы.

Ранее NewsVo сообщал, что Череповец занял седьмое место в антирейтинге городов России с самым загрязненным воздухом. Результаты проведенного в 2020 году исследования озвучила на совещании по вопросам реализации проекта «Чистый воздух» вице-премьер Виктория Абрамченко.