В парке Ветеранов Вологды разбирают колесо обозрения

11.03.2021 [Происшествия]

В парке Ветеранов Вологды разбирают колесо обозрения. Фотографии изменившего свой вид аттракциона появились в соцсети, и жители города, в том числе депутат гордумы Алексей Коновалов, сначала посчитали, что произошло обрушение. 

Однако это не так. Как пояснили ИА «Ранпресс» в департаменте имущественных  отношений администрации города, арендатор демонтирует не прошедший сертификацию аттракцион.

2 марта над аттракционом «Автодром», также расположенном в парке Ветеранов, парка обрушилась крыша.  Очевидцы сообщают, что конструкция не выдержала тяжести снега. Восстанавливать его, кстати, будут за счет бюджета.

— По информации представителя ООО «АРКОН», учитывая характер повреждений аттракциона, арендатор не может провести ремонтно-восстановительные работы собственными силами. В связи с этим в настоящее время организована работа по поиску подрядной организации для выполнения работ. Планируемые сроки восстановления аттракциона — май 2021 года, — сообщили в администрации Вологды.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2016 году администрация Вологды сдала Парк ветеранов в аренду на 25 лет фирме «Аркон». По условиям договора, компания платит в бюджет более 140 000 рублей ежемесячно. Кроме того, инвестор обязан был в течение трех лет разработать план реконструкции парка, реализовать его он должен был также в течение трех последующих лет.   

 

Тэги: парк ветеранов

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