С 15 марта в Череповце, Великом Устюге и Вытегре жители смогут подавать иски в суд через МФЦ

С 15 марта в МФЦ Череповца, Великого Устюга и Вытегры начнут оказывать услугу по приему исковых заявлений в порядке гражданского и административного судопроизводства. Жители могут таким образом отправить иск в любой суд страны.

«Наша цель заключается в том, чтобы каждый вологжанин получил доступ к любому суду страны через МФЦ по своему месту жительства, — подчеркнул председатель Вологодского областного суда Игорь Трофимов. — Это сэкономит время, силы и средства людей, поскольку им не надо будет тратиться на почтовые отправления, переживать за сохранность и доставку документов. Через личный кабинет гражданин сможет отследить движение иска, направить в суд ходатайства и получить готовый судебный акт, заверенный электронной подписью».

Ранее NewsVo сообщал, что в августе прошлого года руководители Вологодского областного суда, управления регионального Судебного департамента, а также МФЦ Вологды подписали соглашение о сотрудничестве. Из-за пандемии и ограничительных мероприятий приступить к оказанию новой услуги после обучения сотрудников и настройки информационной системы МФЦ смогли только сейчас.

Пока услуга доступна только в трех вышеперечисленных городах, но в будущем, при успешной реализации проекта, работу по приему исковых заявлений планируют наладить и в других МФЦ области. Услуга оказывается бесплатно.