Жители Вологодской области смогут подавать иски в суд через МФЦ

Руководители Вологодского областного суда, управления регионального Судебного департамента, а также МФЦ Вологды подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь жители региона смогут подать иск в суд другого муниципалитета области через МФЦ.

«Заключение соглашения – это очередной шаг судов Вологодской области навстречу людям в рамках региональной программы «Доступность правосудия», – подчеркнул председатель Вологодского областного суда Игорь Эдуардович Трофимов. Порядка 30 тысяч гражданских и административных дел рассматривают городские и районные суды области ежегодно. Из них примерно 10% исков подается в суды не по месту жительства истца. С учетом большой территории Вологодской области и удаленности судов друг от друга, это создает определенные неудобства для граждан. Мы решили изменить эту ситуацию и с помощью многофункциональных центров, которые уже стали для жителей настоящими центрами доступности государственных и муниципальных услуг, и могли бы принимать у граждан исковые заявления в суды других районов».

В релизе пресс-службы судов Вологодской области отмечается, что привлечение к этой работе МФЦ снизит нагрузку на приемные судов, что особенно важно для крупных, городских судов. На первоначальном этапе доставка документов будет осуществляться за счет управления Судебного департамента в рамках уже существующих логистических схем документооборота между судами.

К оказанию новой услуги, по словам директора учреждения «Многофункциональный центр в г. Вологде» Андрея Богуцкого, МФЦ планирует приступить уже в сентябре, необходимо время для подготовки информационной системы и обучения сотрудников.