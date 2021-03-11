Дело о разбойном нападении на офис «Совкомбанка» в Вологде передали в суд

Двое мужчин, ограбившие офис «Совкомбанка» на улице Ленинградской в Вологде, предстанут перед судом. Инцидент произошел 17 ноября прошлого года.

В тот день утром злоумышленники в масках ворвались в банк и связали одну из служащих. Другую женщину, угрожая ножом, они заставили пройти в служебное помещение и открыть сейф. Сообщники забрали 435 380 рублей и затем скрылись.

— Максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ, — лишение свободы на срок до 12 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщает прокуратура Вологды.

Как ранее сообщал NewsVo, одному из нападавших 53 года, второму — 42 года. УМВД сообщает, что спецоперацию по задержанию подозреваемых полицейские провели «одновременно в разных районах города Вологды». В то же время, по данным пресс-службы судов, один из фигурантов добровольно явился в полицию, поскольку его «замучила совесть». Он же выдал правоохранителям часть похищенных денег.