Вологодские депутаты отправили письмо премьер-министру с просьбой ликвидировать «двойную» плату за вывоз мусора

10.03.2021 [Общество]

Депутатам Законодательного собрания Вологодской области поступают десятки обращений от жителей региона по вопросу «двойных» начислений за вывоз мусора. Собственники нескольких жилых помещений, согласно постановлению правительства, обязаны платить за вывоз мусора в каждом из них, если там никто не прописан. 

Парламентариями были направлены обращения в правительство России и прокуратуру.

— Получили по профилю министерства ссылку на постановление правительства на нецелесообразность пересмотра этого решения. Но при этом и правительство, представители министерств, и прокуратура Вологодской области говорят о том, что, в принципе, возможно делать перерасчет. Вопрос перерасчета он тоже достаточно непростой, как оказалось. Регоператоры не очень хотят возвращать людям деньги. Поэтому вопрос пока не решен, — рассказал Луценко. 

Луценко также рассказал, что вопрос о «двойной» плате за вывоз мусора был также вынесен на заседание парламентской ассоциации Северо-Запада. 

— От парламентской ассоциации ушло письмо на Мишустина (ред. — председатель правительства России Михаил Мишустин). Это было где-то в конце декабря. Пока официального ответа мы не получили. Но, тем не менее, мы будем продолжать заниматься этой проблемой. Начались первые рассмотрения судебных решений. Пока большой, широкой судебной практики нет, в том числе и в других регионах. Но мы этими вопросами занимаемся. У нас в Заксобрании создана специальная группа по мусорной тематике, по экологии. На сегодняшний день вопрос до конца не решен, — говорит председатель Законодательного собрания Вологодской области. 

Ранее NewsVo сообщал, что собственников нескольких квартир или домов в Вологодской области обязали платить за вывоз мусора в каждой из них, вне зависимости от того, используются помещения для проживания или нет, в 2020 году. При этом региональные операторы тогда заявили, что решили отказаться от перерасчетов на основании представленных квитанций за электричество. 

Порядок и основания перерасчета платы за коммунальные услуги в связи с временным отсутствием потребителя в жилом помещении регламентированы Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. Максимально перерасчет может быть произведен за период, продолжительность которого не превышает шести месяцев. То есть, получается, заявления необходимо подавать каждые полгода. 

Тэги: вывоз мусора

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