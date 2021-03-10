Вологодские депутаты отправили письмо премьер-министру с просьбой ликвидировать «двойную» плату за вывоз мусора

Депутатам Законодательного собрания Вологодской области поступают десятки обращений от жителей региона по вопросу «двойных» начислений за вывоз мусора. Собственники нескольких жилых помещений, согласно постановлению правительства, обязаны платить за вывоз мусора в каждом из них, если там никто не прописан.

Парламентариями были направлены обращения в правительство России и прокуратуру.

— Получили по профилю министерства ссылку на постановление правительства на нецелесообразность пересмотра этого решения. Но при этом и правительство, представители министерств, и прокуратура Вологодской области говорят о том, что, в принципе, возможно делать перерасчет. Вопрос перерасчета он тоже достаточно непростой, как оказалось. Регоператоры не очень хотят возвращать людям деньги. Поэтому вопрос пока не решен, — рассказал Луценко.

Луценко также рассказал, что вопрос о «двойной» плате за вывоз мусора был также вынесен на заседание парламентской ассоциации Северо-Запада.

— От парламентской ассоциации ушло письмо на Мишустина (ред. — председатель правительства России Михаил Мишустин). Это было где-то в конце декабря. Пока официального ответа мы не получили. Но, тем не менее, мы будем продолжать заниматься этой проблемой. Начались первые рассмотрения судебных решений. Пока большой, широкой судебной практики нет, в том числе и в других регионах. Но мы этими вопросами занимаемся. У нас в Заксобрании создана специальная группа по мусорной тематике, по экологии. На сегодняшний день вопрос до конца не решен, — говорит председатель Законодательного собрания Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что собственников нескольких квартир или домов в Вологодской области обязали платить за вывоз мусора в каждой из них, вне зависимости от того, используются помещения для проживания или нет, в 2020 году. При этом региональные операторы тогда заявили, что решили отказаться от перерасчетов на основании представленных квитанций за электричество.

Порядок и основания перерасчета платы за коммунальные услуги в связи с временным отсутствием потребителя в жилом помещении регламентированы Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. Максимально перерасчет может быть произведен за период, продолжительность которого не превышает шести месяцев. То есть, получается, заявления необходимо подавать каждые полгода.