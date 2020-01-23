Собственники нескольких жилплощадей в Вологодской области будут платить за вывоз мусора в каждой из них

Собственники нескольких квартир или домов в Вологодской области будут обязаны платить за вывоз мусора в каждой из них, вне зависимости от того, используются помещения для проживания или нет. Региональные операторы решили отказаться от перерасчетов на основании представленных квитанций за электричество. Раньше документ, в котором отображалось минимальное потребление энергии — до 30 кВт в месяц, рассматривался в качестве доказательства, что в помещении никто не проживает. С 2020 года эти квитанции не будут являться основанием для перерасчета.

В пресс-службе «Аквалайна» корреспонденту NewsVo пояснили, что в части своих расчетных действий с потребителями регоператор руководствуется постановлением правительства РФ № 354. В этом постановлении говорится, что «при отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения».

— В течение 2019 года было принято решение руководством компании пойти населению навстречу, принимались документы, доказывающие, что люди не пользуются тем или иным объектом. В качестве такого документа принималась квитанция с минимальным потреблением электроэнергии по тому или иному объекту. К сожалению, эта квитанция, на самом деле, не является ни одним из документов, которые, согласно постановлению № 354, могут предъявляться жителями для произведения перерасчета. В ней, например, нет срока временного отсутствия человека. Мы приняли решение производить начисления платы строго в рамках постановления правительства, — пояснил NewsVo официальный представитель регионального оператора по обращению с ТКО Алексей Иванов.

По сути, это означает, что собственники нескольких квартир, домов и даже дач, будут платить за каждую жилплощадь, даже если живут и прописаны только в одной из них. В качестве довода регоператоры проводят аналогию с платой за капремонт и за общедомовые нужды, которую собственники вносят, несмотря на то, живут в квартире или не живут.

Такое положение дел вызывает возмущение у жильцов. Вот какое обращение поступило в онлайн-приемную губернатора осенью 2019 года.

— Я являюсь собственником трех квартир. В одной из них живет моя семья из трех человек, и я оплачиваю вывоз мусора за трех членов семьи. В других двух квартирах никто не проживает, но счета за мусор в них, тем не менее, ежемесячно приходят на двух человек — меня и мужа (т.к. собственность общая.). Получается, что мне выставляют счета не за трех человек, а за семерых!!! Заявления на перерасчет я подаю с начала 2019 года, но компания Чистый след отклоняет их под разными предлогами. Иначе как беспределом это сложно назвать, «Чистый след» делает деньги из воздуха», — написала жительница Череповца.

В ответ на это департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области сообщил, что регоператор правомерно отказывает в произведении перерасчета в данном случае:

— Возможность неоплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО в следствие длительного непроживания в жилом помещении при использовании потребителем иных помещений, освобождения от оплаты ввиду внесения платы за обращение с ТКО по другим, находящимся в собственности лиц помещениях, действующим законодательством не предусмотрена.

По словам представителей «Аквалайна», снять с собственников обязанность оплаты взносов за неиспользуемые помещения можно только в случае внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство — то самое постановление правительства РФ № 354.

При этом, как отмечают регоператоры, перерасчет платы за вывоз мусора по-прежнему можно получить по месту прописки в случае, если жилец уехал в командировку, на учебу или попал в больницу. Для этого нужно будет предъявить регоператору подтверждающие отсутствие более пяти дней документы: проездные билеты, справка из медучреждения.