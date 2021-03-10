111 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 111 новых случаев коронавирусной инфекции, 138 человек выздоровели, четыре умерли. Такие данные 10 марта опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 40 621 пациенту. Большая часть из них — 37 614 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом для 838 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 30 158 человек, полностью завершили иммунизацию, как сообщает пресс-служба регионального правительства, 14 355 жителей области. В "листе ожидания" 884 человека, в ближайшее время их пригласят на прививку.