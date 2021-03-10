Жители домов в поселке Можайское остались без воды из-за аварии на сетях

В поселке Можайское Вологодского района 9 марта произошла авария на водопроводе. Специалисты уже нашли место прорыва, но работы на месте осложнены из-за морозов.

— Нет холодной воды в 10 домах и 2 многоквартирных. Специалисты устраняют проблему, меняют сантехнику. После этого эти дома подключат. По трем оставшимся адресам работы будут продолжены. Необходима специализированная техника, вплоть до замены части коммуникации методом горизонтального бурения, — написал вечером 9 марта в соцсети глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Глава района также отметил, что замену наиболее изношенных частей водовода в поселке планируют произвести в рамках проекта «Народный бюджет», то есть частично за счет местных. Эту инициативу Жестянников планирует обсудить с жителями.

Ранее NewsVo сообщал, что среди 1472 проектов «Народного бюджета», запланированных на реализацию в Вологодской области в 2021 году, более сотни (!) посвящены обустройству контейнерных площадок и покупке мусорных контейнеров. При этом в прокуратуре Вологодской области еще в 2019 году разъяснили: мусорные баки обязан приобретать региональный оператор, а оборудовать контейнерные площадки должен собственник земли.