Жители домов в поселке Можайское остались без воды из-за аварии на сетях

10.03.2021 [Происшествия]

В поселке Можайское Вологодского района 9 марта произошла авария на водопроводе. Специалисты уже нашли место прорыва, но работы на месте осложнены из-за морозов. 

— Нет холодной воды в 10 домах и 2 многоквартирных. Специалисты устраняют проблему, меняют сантехнику. После этого эти дома подключат. По трем оставшимся адресам работы будут продолжены. Необходима специализированная техника, вплоть до замены части коммуникации методом горизонтального бурения, — написал вечером 9 марта в соцсети глава Вологодского района Сергей Жестянников. 

Глава района также отметил, что замену наиболее изношенных частей водовода в поселке планируют произвести в рамках проекта «Народный бюджет», то есть частично за счет местных. Эту инициативу Жестянников планирует обсудить с жителями. 

Ранее NewsVo сообщал, что среди 1472 проектов «Народного бюджета», запланированных на реализацию в Вологодской области в 2021 году, более сотни (!) посвящены обустройству контейнерных площадок и покупке мусорных контейнеров. При этом в прокуратуре Вологодской области еще в 2019 году  разъяснили: мусорные баки обязан приобретать региональный оператор, а оборудовать контейнерные площадки должен собственник земли. 

Тэги: авария, водопровод

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