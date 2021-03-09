Два новых ФАПа обещают открыть в апреле в Вологодском районе

В деревне Харачево и селе Северная Ферма Вологодского района в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в апреле обещают открыть два фельдшерско-акушерских пункта. Сейчас центральная районная больница получает разрешительные документы.

В Харачево ФАП будет обслуживать 1100 человек, в Северной Ферме — 240 человек. Сейчас фельдшерско-акушерские пункты в этих населенных пунктах располагаются в старых зданиях.

— Новый адрес в апреле появится и у действующей врачебной амбулатории в поселке Непотягово, которая сейчас размещена на втором этаже местного Дома культуры и обслуживает 2800 жителей поселка и ближайших населенных пунктов. Модульная конструкция площадью порядка 200 квадратных метров смонтирована в короткие сроки. Здесь разместятся два кабинета для терапевтического приема, педиатрический, процедурный, прививочный и смотровой кабинеты, а также регистратура и вспомогательные помещения, — сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Монтажные работы уже завершены, к зданию подведены отопление, водопровод, канализация, установлено необходимое оборудование. Кроме того, в январе по программе модернизации здравоохранения амбулатория получила новый высокопроходимый автомобиль.

Ранее NewsVo сообщал, что 108 фельдшерско-акушерских пунктов в 19 районах Вологодской области подключили к высокоскоростному интернету в 2020 году. Как рассказал начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков, до конца 2021 года к скоростному интернету будут подключены все 460 ФАПов на территории региона.