К 2022 году в Вологодской области все ФАПы планируют подключить к высокоскоростному интернету

25.12.2020 [Общество]

108 фельдшерско-акушерских пунктов в 19 районах Вологодской области подключили к высокоскоростному интернету в 2020 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Как рассказал начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков, до конца 2021 года к скоростному интернету будут подключены все 460 ФАПов на территории региона:

«Подключение фельдшерско-акушерских пунктов к линии цифровой связи способствует повышению доступности и качества медицинской помощи. ФАПы оборудуются автоматизированными рабочими местами, которые объединены единой комплексной информационной системой. Это существенно расширяет возможности медицинских работников на местах. В информационной системе ведется выписка льготных лекарств, осуществляется запись к специалистам и вносятся сведения о состоянии здоровья пациентов. В 2019 скоростным интернетом обеспечено 76 ФАПов, в 2020 году - 108, в 2021 году будут подключены все остальные фельдшерско-акушерские пункты».

Ранее NewsVo сообщал, что госконтракт на установку в районах 20 модульных фельдшерско-акушерских пунктов стоимостью 62,4 млн. рублей областные власти заключили с ООО «Морган-инжиниринг». Согласно условиям, ФАПы площадью 62 квадратных метра должны быть установлены до конца 2020 года в 18 муниципалитетах области — в Бабаевском, Белозерском, Вашкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Вологодском, Кирилловском, Междуреченском, Кич-Городецком, Никольском, Нюксенском, Сямженском, Тотемском, Чагодощенском, Череповецком, Усть-Кубенском и Шекснинском районах. Стоимость одного модульного ФАПа, согласно расценкам за весь контракт, превысит 3 млн. рублей.

Тэги: ФАП, Интернет, здравоохранение

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