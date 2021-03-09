В аварии с рейсовым автобусом в Грязовецком районе травмы получили восемь человек

Восемь человек получили травмы в результате столкновения автобуса и «Киа» на трассе Вологда — Ростилово в Грязовецком районе. Такие данные озвучили 9 марта в ходе оперативного совещания в правительстве Вологодской области.

Как ранее сообщал NewsVo, ДТП произошло около 16 часов 8 марта. 34-летняя женщина за рулем «Киа Спектра» выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом, двигавшимся по маршруту Вологда-Грязовец. В результате ДТП погибла женщина, управлявшая легковушкой, и 16-летняя девочка, тоже ехавшая в "Киа". Автобус ехал с 40 пассажирами, накануне пресс-служба УМВД сообщала, что никто из пассажиров серьезных травм не получил.

На оперативном совещании в правительстве глава региона Олег Кувшинников также отметил, что в регионе выросло количество умерших в результате ДТП детей - если в прошлом году не было ни одного такого случая, то с начала 2021 года - уже три.