Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Грязовецком районе

Два человека погибли в аварии на 33 км автодороги Вологда — Ростилово в Грязовецком районе. ДТП произошло около 16 часов 8 марта.

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, 34-летняя женщина за рулем «Киа Спектра» выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом, двигавшимся по маршруту Вологда-Грязовец.

— В результате ДТП погибла женщина, управлявшая Киа, и девочка 2004 г. р., так же ехавшая в легковой автомашине. Автобус с 40 пассажирами, никто из пассажиров серьезных травм не получил, — говорится в сообщении пресс-службы.

На месте происшествия работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.