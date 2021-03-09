Мэр Вологды заявил, что в бюджете нет денег, чтобы чистить от снега все улицы города

09.03.2021 [Общество]

Жители улицы Набережной в Ананьино в прямом эфире 9 марта пожаловались мэру на то, что их территория не включена в контракт «Магистрали» по уборке города. В итоге людям за свой счет приходится нанимать трактор. 

— Да, у нас, конечно, далеко не все улицы включены в контракт «Магистрали». Если вообще все улицы города включить, то контракт можно как минимум умножать на два. Как минимум. Мы просто не располагаем такими средствами,  — ответил Воропанов. 

Когда вологжане в ответ на это написали, что неплохо бы все-таки включить их улицу в контракт, ведь там "тоже живут люди", мэр поручил департаменту городского хозяйства проработать этот вопрос. 

На проблемы с уборкой снега жалуются и жители двора на улице Ленинградской, 144: «Снежные кучи как лежали месяц назад, так и лежат, увеличиваются в размерах. Это капля в море от того, что происходит в спальных районах. Можно за наши деньги там будет так же чисто, как возле здания городской администрации круглый год?»

— Такого не будет никогда. Потому что это, скорее всего, земля ваша. Работайте по этому вопросу, пожалуйста, с управляющей компанией. Все, что касается администрации: специально вокруг администрации не чистят, а чистят так же, как и по другим дорогам. Здесь просто площадь, по которой проходит движение общественного транспорта, и большая парковка. Я бы так не стал сравнивать двор с некоторыми центральными площадями. Если вы хотите, чтобы мы еще и центральные площади чистили, как чистят ваши управляющие компании ваши дворы, то тогда точно будет в городе полный бардак, — отметил Воропанов. 

Ранее NewsVo сообщал, что 19 февраля в ходе публичного отчета за прошлый год Сергей Воропанов заявил, что вывозить весь снег с улиц города «экономически нецелесообразно». На это нужно не менее миллиарда рублей. 

Тэги: уборка улиц

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