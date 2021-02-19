Мэр Вологды заявил, что вывозить весь снег с улиц города «экономически нецелесообразно»

19.02.2021 [Общество]

В администрации Вологды посчитали, сколько будет стоить вывезти из города весь снег с улиц, тротуаров и газонов. По словам мэра Сергея Воропанова, это более миллиарда рублей. 

— Простой расчет, который может проверить любой вологжанин. 1, 253 млрд рублей — столько будет стоить вывезти снег с улиц, газонов и тротуаров полностью, как это иногда требуют вологжане. Мы понимаем, что это экономически нецелесообразно. За эти деньги можно построить школу и детсад одновременно, — заявил в ходе публичного отчета за 2020 год Воропанов.

Он также заявил, что во многих других городах работа по уборке снега ведется хуже, чем в Вологде. 

Тэги: уборка снега

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