124 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 124 новых случая коронавирусной инфекции, 127 человек выздоровели, четверо умерли. Такие данные 8 марта опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 40 400 пациентам. Большая часть из них — 37 342 человека — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом для 832 человек.

Ранее NewsVO сообщал, что в Вологде в этом году не будет массовых масленичных гуляний и сжигания чучела. Праздник на улицах областной столицы не будут устраивать из-за пандемии и режима повышенной готовности, который продлён до 31 марта.