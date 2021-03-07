130 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 130 новых случаев коронавирусной инфекции, 131 человек выздоровел, три человека умерли. Такие данные 7 марта опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 40 276 пациентам. Большая часть из них — 37 215 человека — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом для 828 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что с 5 марта кафе и ресторанам в Вологодской области вновь разрешили работать круглосуточно.