Кафе и ресторанам в Вологодской области вновь разрешили работать круглосуточно

С 5 марта в Вологодской области заведениям общепита вновь разрешат работать круглосуточно. Об этом в ходе коронавирусного оперштаба заявил глава региона Олег Кувшинников.

Кроме того, возобновляется работа развлекательных центров, в том числе детских игровых комнат в торговых центрах, с условием загрузки не более 50%. До 75% увеличивается разрешенная загрузка залов учреждений культуры, кинозалов, концертных залов, а также спортивных трибун (ранее было 50%). Разрешена работа детских лагерей с дневным пребыванием.

— За последние два месяца ежедневные приросты заболевших снизились более, чем в два раза — с 320 человек в начале года до 148 человек на сегодняшний день. Вот уже почти три недели ежедневное число выздоравливающих превышает число заболевших. Как результат — число фактически болеющих постоянно снижается. За две недели оно снизилось в два раза. Как следствие, продолжает снижаться и число госпитализированных. С начала года оно уменьшилось более, чем в два раза. В начале года в стационарах лечилось около 900 человек, на сегодня в моногоспиталях находятся 400 человек, — рассказал Кувшинников.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на снятие части ограничений, масочный режим в регионе продолжит действовать. Сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, по-прежнему запрещены массовые мероприятия.