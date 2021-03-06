137 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 137 новых случаев коронавирусной инфекции, 142 человека выздоровели, два человека умерли. Такие данные 6 марта опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 40 146 пациентам. Большая часть из них — 37 084 человека — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом для 825 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде в этом году не будет массовых масленичных гуляний и сжигания чучела. Праздник на улицах областной столицы не будут устраивать из-за пандемии и режима повышенной готовности, который продлён до 31 марта.

