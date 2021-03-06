«Огонь распространился очень быстро! Пластиковые потолки стали как пластиковый дождь!»

Семья Олеси и Сергея Смирновых осталась без жилья из-за пожара, который произошел в Тарногском городке. Сообщение о пожаре поступило 4 марта в 20:34. Горел двухэтажный 4-х квартирный деревянный жилом дом по адресу: Тарногский Городок, Молодежная, 18.

– Огонь распространился очень быстро! Буквально за пару минут, – рассказала NewsVo сестра Сергея, Ольга. – Старший сын Максим, которому 13 лет, пошел в туалет и заметил, что на голову ему что-то капает. Это начали плавиться пластиковые потолки. А туалет находился у входной двери, поэтому выйти через дверь они уже не могли. В считанные мгновения пластиковые потолки по всей квартире стали как пластиковый дождь. Мама только успела девочек – 8 лет и 4 года – схватить, хорошо, что на диване были пледы, она просто замотала их в пледы и выкинула в сугроб через окно. Они жили на первом этаже. Максим побежал собирать телефоны, на него накапало пластика. Маме тоже накапало на голову, на руки. Так они потом и выпрыгнули в окно в чём были. Олеся ещё бегала соседям стучать, чтобы они выходили.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Вологодской области.

Сергей в это время был на работе. Детей сразу же забрали соседи из другого дома. Маме и сыну потребовалась помощь медиков, чтобы обработать ожоги.

Сейчас вся семья Смирновых временно разместилась в доме у мамы и бабушки Сергея в деревне в 12 километрах от Тарногского городка. Родители занимаются восстановлением документов.

Объявление о помощи в социальных сетях опубликовали близкие этой семьи:



На это объявление о помощи погорельцам тут же откликнулись десятки людей.

– Уже на следующий день мы отправили из Вологды в Тарногский городок две машины с одеждой и вещами первой необходимости, – говорит Ольга.– Люди постоянно звонят мне, обрывают телефон. Это просто удивительно, как люди откликнулись! Поэтому срочной необходимости именно в одежде сейчас нет. Но, конечно же, им сейчас понадобятся средства. Нужно будет что-то решать с жильём. Также нет вещей личной гигиены, предметов быта, посуды, мебели.

Квартира Смирновых после пожара. Фото со страницы Ольги, сестры Сергея Смиронова.

Поэтому родственники продолжают сбор вещей и средств. Если какие-то вещи не подойдут по размеру, то они планируют передать их в тарногскую группу помощи «Василиса», которая была создана в сентябре 2019 года для поисков двухлетней Василисы Пекур. Позднее, когда девочка была найдена, волонтёры, сдружившись во время поисков, решили помочь семье Пекур, а затем продолжили помогать всем нуждающимся семьям Тарногского района.

Кстати, именно в эту группу за помощью обратилась другая семья, пострадавшая в этом пожаре.

– Пока за финансовой помощью обратилась одна семья, Гусевых, – пишут волонтёры в группе. – Вы можете помочь семье Гусева А. И. переводом на карту дочери Пешковой Светланы Александровны 89815099091 карта Сбербанка, привязана к данному номеру. В нашем городке все знают эту семью. Вырастили 2 замечательных детей, Светлану (работает в школе) и Иван (работает на скорой Тарногской ЦРБ).

Всего в этом доме проживало три семьи – 10 человек. Причину пожара сейчас выясняют специалисты.