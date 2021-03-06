Выставка работ фотографа Ирины Лепихиной открылась в Вологде

Выставка «Избранное. Черно-белые кадры» открылась в музее «Мир забытых вещей» в Вологде. Автор работ – Ирина Лепихина, участник творческого содружества фотографов «FotoLira».

– На выставке представлены две непохожие друг на друга серии: «Ноктюрн для двоих» и «Большая вода». Работы обеих серий выполнены в черно-белом цвете, но разные как по смысловому содержанию, так и по технике исполнения. «Ноктюрн для двоих» - лирическая серия, снятая на пленку, творческим объективом. «Большая вода» - серия о природе, ее красоте, снята на цифровую камеру. Приглашаю!» – говорит Ирина на своей странице в социальной сети.

Напомним, что многие вологжане знают Ирину Лепихину не только как фотографа, но и как мастера по изготовлению ёлочных игрушек из ваты. Так, например, год назад в музее «Мир забытых вещей» проходила выставка её новогодних игрушек.

Выставка будет работать до конца мая по адресу: Вологда, Ленинградская, 6, среда – воскресенье с 10:00 до 17:30. Выходные дни: понедельник и вторник.

Часть фотографий с выставки вы можете увидеть на странице фотохудожника по ссылке.

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