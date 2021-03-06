Выставка работ фотографа Ирины Лепихиной открылась в Вологде

06.03.2021 [Культура]

Выставка «Избранное. Черно-белые кадры» открылась в музее «Мир забытых вещей» в Вологде. Автор работ – Ирина Лепихина, участник творческого содружества фотографов «FotoLira».

– На выставке представлены две непохожие друг на друга серии: «Ноктюрн для двоих» и «Большая вода». Работы обеих серий выполнены в черно-белом цвете, но разные как по смысловому содержанию, так и по технике исполнения. «Ноктюрн для двоих» - лирическая серия, снятая на пленку, творческим объективом. «Большая вода» - серия о природе, ее красоте, снята на цифровую камеру. Приглашаю!» – говорит Ирина на своей странице в социальной сети.

Напомним, что многие вологжане знают Ирину Лепихину не только как фотографа, но и как мастера по изготовлению ёлочных игрушек из ваты. Так, например, год назад в музее «Мир забытых вещей» проходила выставка её новогодних игрушек.

Выставка будет работать до конца мая по адресу: Вологда, Ленинградская, 6, среда – воскресенье с 10:00 до 17:30. Выходные дни: понедельник и вторник.

Часть фотографий с выставки вы можете увидеть на странице фотохудожника по ссылке.

(0+)
 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Виталий Синицын ушел из вологодской группы «Сборная союза»
Житель Вожеги устроил смертельное ДТП, но избежал колонии
Суд арестовал экс-заместителя главы Вологды Алексея Осокина
«Только вторые колем, следующий, заходите!»: что вологжане пишут в соцсетях по поводу вакцинации от коронавируса
Администрация Вологды начинает изымать участки под строительство Некрасовского моста
Руководитель группы «Сборная союза» отказался бесплатно отвечать на вопросы вологодского журналиста
В Вологде мужчина проник в роддом и силой потащил на улицу одну из пациенток
В Сямженском районе погибла пассажирка выехавшей на встречку «Газели»
Вологодский предприниматель Борис Подольный встретился с Путиным
Экс-заместителю главы Вологды Алексею Осокину вызвали "скорую" в суд

Последние новости

«Огонь распространился очень быстро! Пластиковые потолки стали как пластиковый дождь!»

Вологжане собирают средства и вещи для погорельцев из Тарногского городка

224
0

В Вологде мужчина пытался выйти из магазина в новой одежде, не заплатив за неё

Его задержали сотрудники Росгвардии

345
0

Одна женщина пострадала и две остались без жилья из-за пожара в Усть-Кубинском районе

Причиной возгорания стала неисправная печь

333
0

В Вологде в этом году не будет массовых масленичных гуляний и сжигания чучела

Причина - пандемия коронавируса и введенный в регионе режим повышенной готовности

1163
0

Женщины, которые меняют мир: вологжанки о 8 марта и активизме в коротких интервью

Международный женский день - один из самых любимых праздников в России. Поздравляющие, как правило, часто говорят о нежности, весне, женственности. И очень редко вспоминают о том, что появился этот праздник как день солидарности женщин в борьбе за равные с мужчинами экономические и политические права. NewsVo поговорил с пятью вологодскими активистками о том, как они меняют мир вокруг себя.

1402
0

В Вологде мужчина проник в роддом и силой потащил на улицу одну из пациенток

За молодую девушку вступилась сотрудница медучреждения

2393
0

Житель Белозерска, угрожавший полицейским муляжом гранаты, отправится в колонию

Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы

951
0

В Вологодской области будут судить трёх членов банды, похитившей бизнесмена

Они отпустили его за выкуп в 1,9 млн. рублей

1204
0

В «Ростелекоме» заявили, что массовых отключений абонентов домашнего интернета не будет

5 марта в СМИ появилась информация, что 11 марта в России закончится действие разрешений на частоты 3,4–3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет. Сообщалось, что из-за этого часть клиентов "Ростелекома" окажутся без доступа к сети.
 

1176
0

С апреля поезд Череповец-Москва вновь будет курсировать ежедневно

Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги

849
0

Онлайн-выставку работ вологодского фотографа Владимира Титова могут посетить все желающие

Фотографии можно посмотреть на странице содружества вологодских фотографов «FotoLira» до 16 марта

451
0

Фонд соцстраха незаконно отказал предпринимательнице из Грязовца в выплате пособия по беременности

Арбитражный суд подтвердил право женщины на выплату

655
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Огонь распространился очень быстро! Пластиковые потолки стали как пластиковый дождь!»
В Вологде мужчина пытался выйти из магазина в новой одежде, не заплатив за неё
Выставка работ фотографа Ирины Лепихиной открылась в Вологде
Одна женщина пострадала и две остались без жилья из-за пожара в Усть-Кубинском районе
В Вологде в этом году не будет массовых масленичных гуляний и сжигания чучела
Женщины, которые меняют мир: вологжанки о 8 марта и активизме в коротких интервью
В Вологде мужчина проник в роддом и силой потащил на улицу одну из пациенток
 
05.03.2021 [Общество]

Женщины, которые меняют мир: вологжанки о 8 марта и активизме в коротких интервью

1402
0
05.03.2021 [БлогоVO]

Вы спрашивали, зачем Российская Федерация объявила «Мемориал» иностранным агентом?

344
0
06.03.2021 [Обзор Прессы]

Мастерица Маргарита Кузнецова: «Мы все талантливы и рождены для творчества! Ищите свой путь»

87
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика