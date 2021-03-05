Женщины, которые меняют мир: вологжанки о 8 марта и активизме в коротких интервью

Наталья Рюмина

Магазины делают месячные выручки за день, женщины вспоминают, что они многого достойны, а мужчины проявляют свою любовь. 8 марта — международный женский день, один из самых любимых праздников в России. Поздравляющие, как правило, часто говорят о нежности, весне, женственности. И очень редко вспоминают о том, что появился этот праздник как день солидарности женщин в борьбе за равные с мужчинами экономические и политические права. День, когда женщины отстаивали свои права на избирательное право, на адекватную заработную плату, на уважение.

По данным ООН, в среднем женщина тратит чуть более четырех часов день на неоплачиваемый труд, мужчина – не больше часа. Неоплачиваемый труд – это, как правило, домашние заботы. При этом большинство женщин работает. По подсчетам Института экономики РАН, в среднем в России они получают зарплату на 27% меньше мужчин. Тем не менее, женщины еще успевают вести активную общественную жизнь и бороться за справедливость. NewsVo поговорил с пятью вологодскими активистками о том, как они меняют мир вокруг себя.

Ольга Доможирова, жена главы «Движения Вместе» Евгения Доможирова, домохозяйка

Как вы относитесь к празднику 8 марта?

«Спокойно отношусь. Принимаю комплименты, подарки от сильного мужского пола. В остальном, это обычный выходной день. Я, конечно, знаю, что праздник 8 марта был задуман не как день прославления Прекрасной Дамы, а как женщины-революционерки. Сегодня праздник, как мне кажется, утратил своё историческое предназначение. Я не против равноправия, я за равенство полов. Конечно, приятно, когда мужчины оказывают тебе всяческие знаки внимания, дарят цветы и подарки. Но почему для этого нужен какой-то особый день? То есть, во всё остальное время то, что я женщина можно просто не замечать?

Расскажите о вашей деятельности.

С рождением дочерей двойняшек с синдромом Дауна я вынуждена была прекратить рабочую деятельность. Моим трудом стала забота о детях, в основном, о девчонках, у которых, как в дальнейшем оказалось, синдром Дауна отягощен сопутствующим диагнозом - тугоухость. Я очень много времени посвящаю именно им. И считаю, что мы добились очень хороших результатов. Учительница Кати и Насти как-то сказала: "Они у вас в бытовом плане обучены на все 100%, такое редко встретишь". А это для меня бальзам на душу. Или вот слова психолога, кандидата психологических наук в центре реабилитации: "Кате и Насте очень повезло с такой активной мамой. Их развитие соответствует возрасту и диагнозу". Я не скрываю диагнозы детей, очень много рассказываю об их успехах, затруднениях, новых умелках в соцсетях. Очень многие мамы, у которых дети с подобными проблемами, обращаются ко мне с разными вопросами со всей России и не только. Не так давно мне в Инстаграме написала мамочка из Вашингтона, у неё сынишка с СД.

Почему вы выбрали активную жизненную позицию?

Мне кажется, что я с детства была с активной жизненной позицией, меня всегда возмущала несправедливость, и я с ней боролась. Ну, а если серьезно, когда ты являешься многодетной мамой, мамой детей с ОВЗ, женой политика и активиста, то тебе становятся очевидны различные проблемы как в городе, так и в стране. Когда тебе звонят мамочки с районов нашей области и просят помощи в получении инвалидности, или когда не знают, что делать с только что родившимся особенным ребенком (как его развивать, как лечить, как учить), то, конечно же, ты так или иначе понимаешь, что нужно что-то делать, а не сидеть на месте. Поэтому, я несколько раз баллотировалась кандидатом в депутаты в Городскую думу.

Расскажите о своих взглядах на жизнь.

Если говорить о моих взглядах на жизнь, то для меня основная и первоочередная роль - это моя семья: муж, дети, внуки. Чтобы они все были счастливы. В тоже время, я патриот своей страны, мне хочется сделать ее лучше, хочется, чтобы Россия занимала лидирующие позиции во всех сферах жизни. Моя жизненная позиция – это стремиться приносить пользу людям. Главное – не опускать никогда руки, двигаться вперед, не унывать, мечтать и стремиться к реализации цели. Истинно счастлив тот человек, который отдает больше, чем приобретает.

Как это поможет изменить мир вокруг вас?

Мне очень многие пишут про моего супруга в том ключе, что один в поле не воин. И я всем отвечаю, что покуда мы все будем сидеть в своих норках и молчать, то, конечно, ничего не изменится. Как говорил Лев Толстой, «Каждый думает изменить мир, но никто не думает изменить себя». Есть такое высказывание, что вы — это сумма пяти человек с которыми вы больше всего проводите время. Поэтому, если сто осознанных человек могут влиять на пять других, у нас есть уже 500 человек, которые теперь более осведомлены, чем раньше. Я знаю, что всегда найдется тот, кому понадобится моя помощь и поддержка; всегда найдется тот, для кого я стану важным и особенным; всегда найдется тот, для кого мой опыт станет отправной точкой. От всех нас, в свою очередь, понадобится только доля теплоты, понимания и одобрения. Как мы знаем из букваря — «Добро всегда побеждает зло».

Ксения Сотникова, репетитор, основатель издания «Избушечка», Великий Устюг

Как Вы относитесь к празднику 8 марта?

Я считаю, что 8 марта - это день женской солидарности. Всегда поздравляю своих знакомых женщин с этим праздником. И поддерживаю исторический смысл дня. Считаю, что у нас в этом плане сильные перекосы. Праздник изначально о равноправии в полах. Но мы видим сейчас, что женщины взвалили на себя всё – и работу, и дом. А это уже не про равноправие. Это про обесценивание. Поэтому я солидарна с женщинами, считаю, что они заслуживают, прежде всего, уважения.

Расскажите о Вашей деятельности, помимо работы?

Вообще у меня очень плотный график. Я работаю репетитором, но меня не устраивает жизнь по принципу «дом-работа», в выходные ночной клуб, поэтому я постоянно что-то придумываю. Например, организовала творческое сообщество. В нем есть художники, писатели музыканты. Раньше мы собирались вместе, но коронавирус изменил нашу действительность, поэтому сейчас мы больше общаемся в социальных сетях. Кроме того, перед эпидемией я начала выпускать небольшую газету. В ней я пишу разные новости, а также через нее пытаюсь привлечь внимание людей к жизни сел. Считаю, что деревню надо возрождать. Но не в виде поселения начала XX века, а в каком-то новом виде. Издание было печатным, но из-за пандемии пришлось уйти в Ютуб и Инстаграмм. Я всегда хожу на митинги, выражаю свою позицию.

В августе Ксения вместе с партией ЛДПР реализовала проект информационных досок в деревнях, однако, столкнулась с противодействием местных властей. Которым не понравилось, что доски для информации обозначены лейблами партии ЛДПР и издания «Избушечка», которым занимается Ксения. Доски попытались демонтировать, однако, суд встал на сторону Ксении.

Почему вы выбрали активную жизненную позицию?

Я не могу сидеть на месте. Знаю, что выскочек не любят, но просто не могу никак не реагировать, когда рядом творится несправедливость, к примеру. Всегда, наверно, была такой. Не сразу, конечно, начала выступать на митингах. Но мне хочется, чтобы жизнь становилась лучше. Не могу пройти мимо многих вещей, закрывшись в скорлупу только своего личного пространства. Например, в пандемию у нас очень сильно прессовали продавцов за то, что они обслуживают клиентов без масок. Но выглядело это так: продавец говорит покупателю надеть маску, а в это время заходит проверка и штрафует работника за обслуживание клиента, не разобравшись. В одной из таких ситуаций я организовала сбор на оплату штрафа. Продавец была сильно удивлена.

Расскажите о своих взглядах на жизнь?

Я считаю, что мы все приходим в этот мир не зря, жизнь - это такая ценность, которую нельзя прожигать. Надо делать все, что ты можешь. Все, что от тебя зависит.

Как это поможет изменить мир вокруг вас?

В Великом Устюге люди тяжелы на подъем, но, тем не менее, приходят, интересуются. У нас в творческом клубе уже много людей. Это и музыканты, и художники, и писатели. Если получается кому-то помочь – это тоже счастье и для меня, и для другого человека.

Ольга Веревкина, активист, занимается вопросами работы общественного транспорта

Как вы относитесь к празднику 8 марта?

Я никак к нему не отношусь, никогда не праздную. Люблю, когда внимание без повода, да и история праздника мне не близка. Люблю когда подарки дарят, когда есть желание и возможности, в любой день в году, а не в какой то определённый день. Об этом знает вся семья. А вот вся наигранность к 8 марта - это мне чуждо. Сегодня мужчины подарят три тюльпана, а завтра что? Снова будут относиться к своим женщинам равнодушно. Зачем это надо.

Расскажите о вашей деятельности, помимо работы?

При Евгении Шулепове была создана "Электронная Вологда", там для детей изначально было все минимизировано и упрощённо, только пластиковая карта и чек из терминала! При Сергее Воропанове частные перевозчики вошли в проект и начали устанавливать свои правила, к проездному одни предприниматели добавили справку из школы, другие чек о покупке, который, кстати, выцветает через пару недель. И начались высадки детей с проездным в кармане, пришлось идти к основателю "Электронной Вологды", Евгению Борисовичу, защищать детей от произвола перевозчиков, так как с чиновниками города сделать этого просто не получилось.

У нас получилось защитить от высадки не только детей нашего города но и всей России, так как Евгений Борисович поднял данный на уровне Государственной Думы, и 7 марта закон о запрете высадки детей из общественного транспорта вступит в силу.

Почему вы выбрали для себя активную жизненную позицию?

Это не я выбрала активную позицию, это, наверно, она выбрала меня. Я просто стала делать то, что посчитала нужным.

Расскажите о своих взглядах на жизнь?

Если не я то, кто. Наверно, так. Если я вижу проблему, я ее решаю. Но не люблю, когда люди, вместо того, чтобы сами решить свои проблемы, пытаются отдать их решение мне. Это неправильно.

Как это помогает изменить мир вокруг вас?

Что-то у меня получилось. С теми же проездными. Думаю, это важно для большей части жителей Вологды.

Екатерина Хорькова, репетитор, феминистка

Как вы относитесь к празднику 8 марта?

Когда я пришла в феминизм, и из гендерного праздника «весны-любви-красоты» 8 марта обрело для меня свой исторический смысл — дня солидарности женщин в борьбе за свои права, — то относиться я к этой дате стала крайне положительно. В этот день я, как активистка, принимала участие в митингах, в лекциях о значении феминизма, истории женской эмансипации. В общем, вела просветительскую деятельность. В Москве я, в том числе, помогала с организацией и проведением праздничного вечера для женщин от фем-организации МФИ Роса. Так что для меня поздравления с 8 марта приятны. Естественно, когда мне не желают «радовать женственностью, мягкостью и красотой».

Расскажите, чем вы занимаетесь помимо работы?

С 2015 года я стала активисткой феминистского движения. Работу вела как в сети, администрируя группу о Бодипозитиве (идея в том, что все тела заслуживают принятия, непосредственно связанная с феминизмом, т.к. женщины ощущают на себе давление общества в плане соответствия жестким стандартам красоты). Участвовала и в акциях, пикетах, митингах (это было в Москве). Сейчас я работаю над своим проектом Сестра, говори! (группа для женщин, разделяющих фем-взгляды для совместных занятий английским, т.к. по профессии я преподаю этот язык).

Почему вы выбрали активную жизненную позицию?

Потому что если ваша позиция пассивна, ваши интересы, ваш голос, ваше несогласие с несправедливостью вряд ли кто-то услышит.

Расскажите о ваших взглядах на жизнь?

Феминизм всё еще нужен. Да, де-юро женщины обладают теми же правами, что и мужчины, но де-факто все далеко не так равны. В патриархальном обществе мы социализируемся через определенный набор гендерных стереотипов (мужчина - глава семьи, добытчик, суров, эмоции для него - слабость; а женщинам предписывается реализовываться через создание семьи, нужно всегда быть красивой, уступчивой). Мы до сих пор считаем, что шутки про место бабы на кухне и про изнасилование - смешно. Разница в оплате труда женщин и мужчин составляет около 27–28% в России. Каждая четвертая женщина в своей жизни подвергалась насилию (физическому, сексуальному, психологическому, репродуктивному). Эти примеры, к сожалению, не единственные.

Как это помогает изменить мир вокруг Вас?

Знание - сила. Чем больше людей вокруг узнает о несправедливости, о том, что можно (и нужно!) жить в мире, где ценится каждый человек, вне зависимости от своего пола, ценится как уникальная личность, тем лучше становится этот мир. Я получаю отзывы благодарных женщин, которые перестают следовать каким-то стереотипным практикам потому что "так принято" (например, обязательный макияж, удаление волос на теле - это из бодипозитива), начинают относиться с уважением к себе, ограничивают круг общения с токсичными и абьюзивными личностями. И несут это знание дальше. Да, на первый взгляд может показаться, что это крайне очевидные вещи, но, увы, эти гендерные модели поведения и отношений с нами с детства, поэтому требуется серьезная рефлексия и работа над собой, чтобы их преодолеть. И смелость, чтобы не бояться идти против системы.

Елена Смиренникова, градозащитник

Как вы относитесь к празднику 8 марта?

Так получилось, что у нас есть двойные гендерные праздники. Они давно не про права женщин и не про армию. Для меня это просто дни, которые противоположны будням. Расписание меняется, даже если не привязан к офису, вокруг праздник. Выпадение из обычного рутинного режима, позволяет остановиться и сделать перерыв, переключиться, выдохнуть, провести время с тем, кого давно не видел. Сама атмосфера дает другой настрой. Считаю, что 8 марта - это день, который переключает нас с зимы на весну. Даже больше, чем масленница. Мы переходим в режим обновления. Уныние уходит. Есть время обратить внимание на солнце и весну.

Расскажите, чем вы занимаетесь помимо работы?

Моя активная позиция перешла в пассивную позицию. Не могу сказать, что я сейчас какой-то активист. Бывают высказывания по поводу наследия, но это не всегда выраженные ярко действия. С самого начала, когда мы начинали заниматься градозащитой, мы стремились к тому, чтобы тема появилась в головах людей. Мы привыкли считать, что есть люди, которые за и которые против чего-то. На самом деле всего 10% "за" и столько же "против", остальные сомневающиеся. Вот последней группе просто необходима информация. При этом люди способны сами думать, достаточно показать им свои аргументы. Активизм очень часто исходит из позиции "все против меня и я против всех". Я исхожу из того, что люди способны понять многое. Сейчас, например, мы занимаемся проектом "Дом с историей". Он показывает, почему мы любим деревянные дома, при этом мы никому не навязываем нашу точку зрения. Этого вполне достаточно. Люди откликаются. Экскурсии- то же самое. Когда я рассказываю о домах, город становится живым и близким.

Почему вы выбрали для себя активную жизненную позицию?

Это получилось случайно. Просто пришло понимание, что если что-то от тебя зависит – иди и сделай. Мне казалось, что можно попробовать что-то сделать, чтобы не было потом мучительно больно за бездействие.

Расскажите о своих взглядах на жизнь?

Моя активная позиция перекликается с жизненной. Мне всегда было странно слышать людей, которые ноют, но им лень подняться и что-то сделать. Человек не на все может повлиять, конечно, но очень многое невозможно без его участия. Для того, чтобы дом построился, нужен строитель, для того, чтобы тема появилась в публичном пространстве, нужен тот, кто ее заявит.

Как это поможет изменить мир вокруг вас?

Вспомнилась цитата «Я хотел изменить мир, но понял: единственное, что точно могу изменить, — я сам». Все исходит из того, во что человек верит, из того, как он взаимодействует с людьми. Если я начинаю видеть прекрасное в домиках, то я могу это показать и рассказать об этом. Это повлияет на тех, кого рядом. Создаст волну. И так за волной расходятся другие волны.

Фото из личного архива Ольги Доможировой, Ксении Сотниковой, Ольги Веревкиной, Екатерины Хорьковой, Елены Смиренниковой