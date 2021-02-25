Суд признал незаконным предписание о сносе информационных досок в деревнях Великоустюгского района

Арбитражный суд Вологодской области встал на сторону жительницы Великоустюгского района Ксении Сотниковой и отменил незаконное предписание администрации сельского поселения Юдинское, в котором чиновники обязали девушку демонтировать установленные ею вместе с партией ЛДПР в деревнях стенды для объявлений. История противостояния чиновников и активистов началась осенью прошлого года.

В августе 2020 года активисты местного отделения ЛДПР и главный редактор газеты «Избушечка» Ксения Сотникова на территории Юдинского поселения Великоустюгского района реализовали проект «Информационные доски в каждую деревню». Всего было установлено 15 стендов.

— При согласовании в администрации поселения, инициативная группа проекта совместно с главой Анной Евгеньевной определила места. Последняя была в курсе, как будут выглядеть доски. Что на них предусмотрены две таблички и какие. Также она выразила готовность присоединиться к проекту и добавить 10-12 досок от администрации. Чтобы заодно и их поставить в те деревни, в которые не хватит, — писала на своей странице в соцсети Ксения.

Однако инициатива понравилась не всем. Сначала со стендов таблички скрутили авторов проекта. Выяснилось, что это сделала глава Юдинского поселения Анна Пенских. Позже Анна Евгеньевна вернула таблички Ксении и рассказала, что сняла их по указанию главы Великоустюгского района. Логотипы в итоге вернули на место.

Чуть позже власти решили признать стенды незаконными. Ксению вызвали на административную комиссию и признали ее нарушившей правила благоустройства - якобы она использовала земельные участки для установки конструкций самовольно (хотя места были согласованы). Решениями комиссий девушка была оштрафована на 13 тысяч рублей. Кроме того, от ее потребовали демонтировать стенды. Жители были против и даже собирали подписи под обращением к главе поселения с просьбой оставить конструкции.

22 февраля Ксения выложила на своей странице в соцсети фото решения Арбитражного суда Вологодской области. Девушке удалось отстоять свои права — предписание администрации поселения признано незаконным. Чиновников также обязали оплатить судебную пошлину в 300 рублей.