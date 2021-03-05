Житель Белозерска, угрожавший полицейским муляжом гранаты, отправится в колонию

В Белозерске суд огласил приговор 50-летнему местному жителю, признанному виновным в угрозе насилием в отношении полицейских.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл вечером 3 января 2021 года в квартире дома на улице Чкалова, куда потерпевшие прибыли на вызов о семейном скандале. Пьяный подсудимый, недовольный приходом полицейских, показал им гранату и высказал в их адрес угрозы. Его задержали, а гранату, которая оказалась муляжом, изъяли.

На допросе он сказал, что нашёл макет гранаты и носил его с собой, а преступление совершил потому, что был пьян. Ему назначено наказание в виде четырёх лет колонии общего режима.