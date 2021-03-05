145 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 145 новых случаев коронавирусной инфекции, 168 человек выздоровели, три человека умерли. Такие данные 5 марта опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 40 009 пациентам. Большая часть из них — 36 942 человека — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом для 823 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что с 5 марта в Вологодской области заведениям общепита вновь разрешили работать круглосуточно. Об этом в ходе коронавирусного оперштаба заявил глава региона Олег Кувшинников. Кроме того, возобновляется работа развлекательных центров, в том числе детских игровых комнат в торговых центрах, с условием загрузки не более 50%. До 75% увеличивается разрешенная загрузка залов учреждений культуры, кинозалов, концертных залов, а также спортивных трибун (ранее было 50%). Разрешена работа детских лагерей с дневным пребыванием.