Акция по сбору упаковок Tetra Pak пройдёт в Вологде 5 марта

Акцию по сбору использованных упаковок Tetra Pak пройдёт в Вологде 5 марта. Проводят её волонтёры сообщества «Экобессрочка».

– 5 марта (пятница) с 18:40 до 19:20 за зданием ДК Пз, после автостоянки. Рядом со спортивной площадкой. Ориентир: зеленый фургон с зеленой кабиной в снегу, – написал в сообществе Вторсырье во благо жизни волонтёр Дмитрий Овсянкин.

Пакеты Tetra Pak используются для упаковки молочных продуктов, соков, детского питания и многих других продуктов питания.

Как ранее писал NewsVo, упаковки Tetra Pak нельзя сдавать в переработку вместе с остальной макулатурой потому, что помимо картона в её составе есть ещё алюминий и полиэтилен. Вологодские предприятия-переработчики Tetra Pak не принимают. Поэтому волонтёры собирают и за свой счёт вывозят эти упаковки на предприятия в другие города.

На акцию упаковки нужно приносить чистыми и в сложенном виде.

