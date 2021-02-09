Сбор упаковок Tetra Pak проведут в Вологде 12 февраля волонтеры сообщества Экобессрочка.

– Уважаемые Вологжане и гости города!! Убедительная просьба не бросать в СИНИЕ контейнеры для макулатуры Велес Тетра Пак, чеки, салфетки и прочее!! Это всё пойдет на полигон!! – написал на странице «Велеса», посвящённой сдаче вторсырья, волонтёр Дмитрий Овсянкин.

По его словам, многие вологжане собирают и сдают Tetra Pak вместе с макулатурой. Однако ни одно вологодское предприятие-переработчик не принимает эту упаковку потому, что помимо картона в её составе есть ещё алюминий и полиэтилен.

Примерно раз в месяц волонтёры сообщества Экобессрочка в Вологде собирают различные виды вторсырья и за свой счёт отправляют его на перерабатывающие предприятия. Так, например, собранный 12 февраля Tetra Pak отвезут на завод в Нижний Новгород.

В эфире радиостанции «Эхо Вологда» волонтёры рассказывали, что обращались за помощью в Администрацию города Вологды, чтобы им помогли найти бесплатное помещение для вторсырья ожидающего вывоза, но пока помощи они не получили.

На вопрос, зачем они занимаются сбором вторсырья, Дмитрий Овсянкин ответил:

– Нам небезразлично будущее наших детей. Тетра Пак даже с полигонов не собирают. Он там долго будет гнить. Хоть что-то спасти.

Сдать чистые и плотно сложенные упаковки Tetra Pak можно в пятницу, 12 февраля, с 19:00 до 20:00 на перекрёстке улиц Козлёнская и Советский проспект в Вологде (в районе Льнокомбината). Подойдут упаковки от молочной продукции, соков, детского питания и винной продукции.