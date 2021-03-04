В Бабушкинском районе мужчина погиб во время лесозаготовительных работ

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины во время лесозаготовительных работ в Бабушкинском районе. Инцидент произошёл 1 февраля 2021 года.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области, «вальщик леса допустил падение спиленной ели на своего знакомого, 49 лет, который вместе с ним приехал на лесную делянку и находился в опасной зоне».

От полученной травмы потерпевший скончался. По признакам причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее newsVO сообщал о гибели 23-летнего рабочего во время лесозаготовительных работ в Вашкинском районе. Трагедия также произошла 1 февраля.