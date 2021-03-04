Вологодский камерный театр ищет волонтёров для помощи в ремонте

Камерный драматический театр города Вологды ищет волонтёров, которые бы помогли провести ремонт в репетиционном зале.

– В июле 2019 года театр переехал на ул. Мира, 20 — памятник архитектуры федерального значения. И уже привел в порядок вместе с волонтерами основную часть помещений, – говорится в объявлении на странице театра. – Еще один приведенный в порядок зал позволит организовать в нем место для репетиций театра и проведения различных общественных проектов

Напомним, с июля 2019 года в театре продолжаются ремонтные работы. Тогда накануне открытия художественный руководитель театра Яков Рубин рассказал NewsVo:

– Я как-то слушал лекцию про Леонардо Да Винчи. Он хотел уехать из одного города в другой и написал письмо, что-то вроде своего резюме: «Я могу строить стенобитные орудия, рвы и катапульты. В свободное от войны время могу писать картины». Вот у нас примерно такая же ситуация. В свободное от стройки время мы можем играть спектакли.

Работы театр проводит своими силами при помощи волонтёров и благотворителей. На этот раз волонтёрам предстоит покрасить потолок, оконные проемы и стены, заменить покрытия пола и застелить пол линолеумом.

Для добровольцев проведут инструктаж по технике безопасности, а также расскажут про объекты культурного наследия Вологды и о самом памятнике архитектуры, где будут проводится ремонтные работы.

Записаться в волонтёры можно на сайте Dobro.ru по ссылке. Также сообщается, что можно приходить с детьми.