Вологодские «Бульдоги-ВоГУ» завоевали бронзу на чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола

В Вологде с 1 по 3 марта прошел «Финал 8-ми» Ассоциации студенческого баскетбола. В областную столицу приехали команды Высшего дивизиона, зоны «Центр», из Москвы, Санкт-Петербурга, Малаховки, Смоленска, Череповца, и конечно же хозяева турнира, «Бульдоги-ВоГУ».

Пробиться в финал «Бульдогам» не удалось. На стадии ½ вологжане уступили будущим победителям, команде «Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма»(РГУФКСМиТ) со счетом 45:95. А в матче за бронзовые медали одержали победу над смоленским СГАФКСиТ 89:44. Второй год вологосдкая команда занимает третье место.

Финал же выдался чисто московским. РГУФКСМиТ взяла верх над второй командой Московской гос. академией физической культуры (МГАФК-2) 100:69. ЧГУ в споре за 7 строчку уступил МАИ-ф 61:87, занял в итоге последнее, восьмое место.