С домогавшегося 12-летней девочки жителя Тотьмы взыскали 100 тысяч рублей в пользу потерпевшей

В Тотьме суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с мужчины, осуждённого за домогательство дочери сожительницы, компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.

Как newsVO сообщал ранее, 42-летнего тотьмича осудили в сентябре 2020 года. Суд признал его виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней потерпевшей и приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

Прокуратура заявила иск с учётом того, что аналогичный иск не был заявлен в рамках уголовного дела ни матерью потерпевшей, ни органами опеки.

«Решением Тотемского районного суда 26 февраля 2021 года исковые требования прокуратуры удовлетворены, с осужденного в пользу ребенка взыскано 100 000 рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области

Решение не вступило в законную силу.