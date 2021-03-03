150 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 150 новых случаев коронавирусной инфекции, 189 человек выздоровели, три человека умерли. Такие данные 3 марта опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 39 716 пациентам. Большая часть из них — 36 618 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом для 817 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что массовая вакцинация от коронавируса в Вологодской области стопорится из-за недостатка препарата. На оперативном совещании глава региона Олег Кувшинников раскритиковал работу департамента здравоохранения и потребовал организовать поставки вакцины в регион.

— У нас проблема в отсутствии вакцины на территории. Если мы не хотим сорвать поручение правительства РФ о вакцинации 60% населения Вологодской области, вам надо переезжать жить в Москву, в Министерство здравоохранения РФ. А вашим заместителям — к производителям вакцины. Вот езжайте и выколачивайте ее, — заявил Кувшинников.

Подробнее о том, как идет вакцинация в регионе, читайте в большом материале NewsVo.