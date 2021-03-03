Правительство Вологодской области планирует закупить 200 наручных часов с символикой региона

В правительстве Вологодской области планируют потратить 599,5 тысяч рублей на покупку наручных часов. Такова начальная (максимальная) цена будущего госконтракта.

Закупка была объявлена 25 февраля, конкурс по поиску подрядчика проведут после 5 марта. Полмиллиона рублей из бюджета Вологодской области уйдет на покупку 25 белых мужских наручных часов с серебристым напылением из латуни и 25 позолоченных часов. На всех должна быть лазерная гравировка на тыльной стороне циферблата «От Губернатора Вологодской области» и изображение герба Вологодской области» и цветное изображение герба Вологодской области на лицевой стороне. Ремешки часов будут выполнены из натуральной кожи, имитирующих фактуру кожи крокодила.

Еще 150 электронно-механических кварцевых наручных часов с круглой формой корпуса с позолоченным покрытием заказаны для женщин. На них так же будут именные надписи. Ко всем часам прилагаются бордовые футляры. Подобные часы были заказаны чиновниками в августе прошлого года. Тогда на закупку потратили 130 тысяч рублей, купив 66 штук механизмов.

Такие часы обычно вручают отличившимся вологжанам. Как ранее сообщал NewsVo, в декабре прошлого года Олег Кувшинников наградил ими двух сотрудников ДПС, Сергея Круглова и Владислава Погодина, которые 11 декабря спасли жизни пешеходов в Череповце.