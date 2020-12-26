Спасших жизнь пешеходам череповецких полицейских наградили часами с символикой Вологодской области

26.12.2020 [Общество]
Спасших жизнь пешеходам череповецких полицейских наградили часами с символикой Вологодской области

Губернатор Вологодской области наградил двух сотрудников ДПС, Сергея Круглова и Владислава Погодина, которые 11 декабря спасли жизни пешеходов в Череповце. Они получили в подарок наручные часы с символикой региона. 

«Благодаря профессиональным действиям, череповчане спасли от гибели людей, задержали тех, кто вел себя на дороге неадекватно, и стали героями новостей на федеральном телеканале. Обладать такими качествами, как сила воли и быстрота реакции чрезвычайно важно тем, кто выбирает профессии, связанные с обеспечением общественного порядка и безопасности. И я горд, что такие ребята, настоящие профессионалы, есть в нашем регионе. Такие самоотверженные поступки повышают престиж профессии полицейского, являются примером для сослуживцев, помогают самоопределиться с выбором школьникам», — цитирует пресс-служба главы региона слова Олега Кувшинникова. 

Ранее NewsVo сообщал, что вечером во время патрулирования Северного шоссе на служебной «Шкоде» сотрудники ДПС остановились перед нерегулируемым пешеходным переходом, пропуская людей. В следующее мгновение они увидели, что по левой полосе к «зебре»  приближается автомобиль, не снижая скорости. В этот момент проезжую часть пересекали двое пешеходов.  Мгновенно оценив ситуацию, полицейские включили специальные звуковые и световые сигналы, развернули патрульный автомобиль и перекрыли левую полосу движения. Таким образом, они приняли удар на себя и предотвратили наезд на людей.  Выяснилось, что за рулем ВАЗ-2112 находился 24-летний молодой человек. Экспресс-тест показал наличие наркотика в его организме. 

По словам инспекторов, с пешеходами – мужчиной и женщиной – пообщаться не удалось, после происшествия они в спешке покинули место. 

Тэги: награда
Фото пресс-службы губернатора Вологодской области

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