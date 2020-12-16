В Череповце инспекторы ДПС, спасая пешеходов, перекрыли служебным авто полосу дороги

16.12.2020 [Происшествия]
В Череповце инспекторы ДПС, спасая пешеходов, перекрыли служебным авто полосу дороги

На Северном шоссе в Череповце полицейские спасли пешеходов на «зебре» от наезда водителя-наркомана. Инцидент произошел вечером 11 декабря.

Во время патрулирования района на служебной «Шкоде» сотрудники ДПС остановились перед нерегулируемым пешеходным переходом, пропуская людей. В следующее мгновение они увидели, что по левой полосе к «зебре»  приближается автомобиль, не снижая скорости. В этот момент проезжую часть пересекали двое пешеходов. 

— Мгновенно оценив ситуацию, полицейские включили специальные звуковые и световые сигналы, развернули патрульный автомобиль и перекрыли левую полосу движения. Таким образом, они приняли удар на себя и предотвратили наезд транспортного средства на пешеходов. Никто из граждан не пострадал, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выяснилось, что за рулем ВАЗ-2112 находился 24-летний молодой человек. Экспресс-тест показал наличие наркотика в его организме. Ранее череповчанин уже привлекался к ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Кроме того, полицейские установили, что машина снята с регистрации, а потому должна быть эвакуирована на штрафстоянку.  Когда инспекторы ДПС изымали у мужчины госномера машины, он и его пассажир активно пытались помешать. В результате на обоих надели наручники. 

Был ряд протоколов об административных правонарушениях. Решением Череповецкого городского суда водителю и пассажиру назначен административный арест сроком на пять суток. 

Тэги: ДТП
Фото пресс-службы областного УМВД

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