Суд отменил оправдательный приговор экс-главе администрации Кириллова, выписавшему себе и подчиненным премий на 2,5 млн рублей

Вологодский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему руководителю администрации Кириллова Александру Полковникову, обвиняемому в присвоении и растрате бюджетных денежных на общую сумму более 2,4 млн рублей. Апелляцию в вышестоящую инстанцию подал прокурор.

— Судебная коллегия по уголовным делам Вологодского областного суда, исследовав письменные материалы дела, заслушав стороны, отменила оправдательный приговор и передала уголовное дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе суда, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В отношении Полковникова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как ранее сообщал NewsVo, по версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2017 года Полковников, находясь в должности и. о. главы администрации Кириллова, при отсутствии соответствующих решений Совета муниципального образования необоснованно увеличивал фонд оплаты труда администрации и фонд оплаты труда главы города. При этом расходная часть других статей бюджета города уменьшалась. Чиновник издал распоряжения о выплате премий в отношении себя, сотрудников администрации и главы муниципального образования город Кириллов Андрея Котова. Всего за указанный период, как полагали следователи, таким образом было похищено 2 496 449 рублей 81 копейка.

О том, что в отношении Полковникова возбуждено уголовное дело, стало известно весной 2019 года. 8 апреля 2019 года по решению суда, как сообщал NewsVo, мужчина был отстранен от занимаемой должности.

— Суд, исследовав материалы дела, не усмотрел противоправности в действиях Полковникова, поскольку указанные расходы были утверждены Советом муниципального образования город Кириллов, — сообщала в декабре прошлого года пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах Вашкинским районным судом обвиняемый был оправдан.