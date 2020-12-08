Суд оправдал экс-главу администрации Кириллова, выписавшего себе и подчиненным премий на 2,5 млн рублей

Суд оправдал бывшего руководителя администрации Кириллова Александра Половникова, обвиняемого в присвоении и растрате бюджетных денежных на общую сумму более 2,4 млн рублей. В действиях чиновника не нашли состава преступления.

По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2017 года Половников, находясь в должности и. о. главы администрации Кириллова, при отсутствии соответствующих решений Совета муниципального образования необоснованно увеличивал фонд оплаты труда администрации и фонд оплаты труда главы города. При этом расходная часть других статей бюджета города уменьшалась. Чиновник издал распоряжения о выплате премий в отношении себя, сотрудников администрации и главы муниципального образования город Кириллов Андрея Котова. Всего за указанный период, как полагали следователи, таким образом было похищено 2 496 449 рублей 81 копейка.

О том, что в отношении Половникова возбуждено уголовное дело, стало известно весной 2019 года. 8 апреля 2019 года по решению суда, как сообщал NewsVo, мужчина был отстранен от занимаемой должности.

— Суд, исследовав материалы дела, не усмотрел противоправности в действиях Полковникова, поскольку указанные расходы были утверждены Советом муниципального образования город Кириллов, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах обвиняемый был оправдан. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.