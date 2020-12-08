Суд оправдал экс-главу администрации Кириллова, выписавшего себе и подчиненным премий на 2,5 млн рублей

08.12.2020 [Общество]

Суд оправдал бывшего руководителя администрации Кириллова Александра Половникова, обвиняемого в присвоении и растрате бюджетных денежных на общую сумму более 2,4 млн рублей. В действиях чиновника не нашли состава преступления.

По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2017 года Половников, находясь в должности и. о. главы администрации Кириллова, при отсутствии соответствующих решений Совета муниципального образования необоснованно увеличивал фонд оплаты труда администрации и фонд оплаты труда главы города. При этом расходная часть других статей бюджета города уменьшалась. Чиновник издал распоряжения о выплате премий в отношении себя, сотрудников администрации и главы муниципального образования город Кириллов Андрея Котова. Всего за указанный период, как полагали следователи, таким образом было похищено 2 496 449 рублей 81 копейка.

О том, что в отношении Половникова возбуждено уголовное дело, стало известно весной 2019 года. 8 апреля 2019 года по решению суда, как сообщал NewsVo, мужчина был отстранен от занимаемой должности. 

— Суд, исследовав материалы дела, не усмотрел противоправности в действиях Полковникова, поскольку указанные расходы были утверждены Советом муниципального образования город Кириллов, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

При таких обстоятельствах обвиняемый был оправдан. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 

Тэги: коррупция, премии, чиновники

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

С начала года на ферме под Вологдой из-за плохого кормления и ухода умерли более 180 коров
Вологодская область вышла на первое место в России по коэффициенту распространения COVID-19
340 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Вологодский губернатор заявил, что коронавирусных тестов на всё население области не хватит
В Вологодской области ликвидировали зоологический заказник «Тотемский»
372 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
В Вологде на улице Чернышевского тушили пожар на предприятии
368 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Условия сбора и хранения медицинских отходов нарушали в Вологодской ЦРБ
В Череповецком районе возбудили дело о мошенничестве при ремонте дороги Ирдоматка-Нова
08.12.2020 [Общество]

Суд оправдал экс-главу администрации Кириллова, выписавшего себе и подчиненным премий на 2,5 млн рублей

682
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Выписанный из онкодиспансера сокольчанин с опухолью скончался
Дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Вологодской области пока неизвестна
Собаки, трупы которых нашли в ангаре на улице Элеваторной в Вологде, были усыплены из-за болезни
Скончался глава Вологодской областной федерации профсоюзов Валерий Калясин
Новая школа в Соколе примет детей в январе 2021 года
Житель Тарногского района выращивал коноплю в теплице на приусадебном участке
Дополнительные 400 коек готовятся развернуть в коронавирусных госпиталях Вологды и Череповца
 
04.12.2020 [Культура]

Усадьбы Вологодской области: как добраться, что посмотреть

2152
0
08.12.2020 [БлогоVO]

Если в Штатах у меня нет ни одного знакомого, переболевшего ковидом, то в России с этой заразой уже столкнулось большинство моих друзей. Приехав сюда, я поняла, почему

549
0
08.12.2020 [Обзор Прессы]

Вологжане начинают активно вкладываться в ремонт квартир

269
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика