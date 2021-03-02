151 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 151 новый случай коронавирусной инфекции, 265 человек выздоровели, пять человек умерли. Такие данные 2 марта опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 39 566 пациентам. Большая часть из них — 36 429 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом для 814 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подписал постановление о продлении действия режима повышенной готовности до 31 марта. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В постановлении также говорится о продлении больничных работающим вологжанам в возрасте 65 лет и старше с 1 по 31 марта.